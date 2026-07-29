Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, a un hombre como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una empresa dedicada al suministro de material hidráulico.

La detención se produjo el pasado 17 de julio, según ha informado la Comandancia de Las Palmas. La investigación fue desarrollada por agentes del Puesto Principal de Gran Tarajal, que lograron esclarecer unos hechos que habrían provocado unas pérdidas económicas iniciales de 153.825,67 euros.

La investigación comenzó tras detectar un importante descuadre en el inventario

El caso se inició cuando la empresa afectada denunció la desaparición de una importante cantidad de material de alto valor comercial. La falta de productos quedó reflejada tras la elaboración de un informe de inventario realizado por una empresa externa, que permitió cuantificar el perjuicio económico.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, las primeras sospechas surgieron cuando una responsable del área de administración de la empresa, cuya sede se encuentra en otra isla, se desplazó a las instalaciones de Fuerteventura para hacerse cargo de distintas tareas comerciales debido a la baja laboral del empleado posteriormente detenido.

Durante esa revisión comprobó que los registros informáticos de existencias no coincidían con el material realmente disponible para su venta, lo que motivó el inicio de las pesquisas.

Detenido por estafa y falsedad documental en Fuerteventura / Guardia Civil

Presunta falsificación de documentos para vender productos por debajo de su precio

La investigación apunta a que el trabajador habría aprovechado la confianza depositada por los propietarios de la empresa para desarrollar un sistema con el que, presuntamente, vendía productos a un precio inferior al oficial.

De acuerdo con la Guardia Civil, el supuesto modus operandi consistía en la falsificación de garantías, facturas y albaranes, documentación que utilizaba para dar apariencia de legalidad a las operaciones comerciales. Los agentes sostienen que el dinero obtenido mediante estas ventas era cobrado en efectivo.

Los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental están tipificados en el Código Penal y pueden conllevar importantes responsabilidades penales cuando se demuestra la existencia de un perjuicio económico y la alteración de documentación con fines fraudulentos.

Análisis de documentación, cámaras de seguridad y declaraciones de clientes

Para esclarecer los hechos, los investigadores llevaron a cabo un amplio trabajo de recopilación de pruebas. Entre las diligencias practicadas figuran el visionado de las cámaras de seguridad, el análisis de abundante documentación económica, la revisión de mensajes intercambiados mediante aplicaciones de mensajería instantánea y la toma de declaración a varios clientes relacionados con las operaciones investigadas.

Toda esta información permitió a los agentes reconstruir la actividad investigada y reunir los indicios necesarios para proceder a la detención del presunto responsable.

El detenido quedó a disposición judicial

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, que continuará con la tramitación del procedimiento judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.