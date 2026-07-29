Detenido en Las Palmas de Gran Canaria en una operación por un delito sexual contra menores
La operación Panmesh sigue abierta tras un registro en La Isleta y las actuaciones permanecen bajo secreto para proteger a los menores afectados
La Policía Canaria ha detenido este miércoles a una persona en Las Palmas de Gran Canaria durante una operación abierta por un delito contra la libertad sexual de menores. La investigación continúa en marcha y las actuaciones han sido declaradas secretas.
La detención se produjo durante una entrada y registro en una vivienda del barrio de La Isleta, según informó el Cuerpo General de la Policía Canaria. La intervención forma parte de la operación Panmesh y fue autorizada por la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en violencia sobre la infancia y la adolescencia.
La persona detenida estaría relacionada con los hechos que investiga el juzgado, cuyo titular es el magistrado Tomás Martín.
Los agentes de la Policía Canaria continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar el alcance de los hechos investigados.
El secreto de las actuaciones busca garantizar el desarrollo de la investigación y proteger la identidad, la intimidad y los derechos de los menores afectados, precisó el cuerpo autonómico.
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