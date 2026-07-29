Controlado un conato de incendio en la zona del campo de fútbol de Juan Guedes
Los servicios de emergencias han logrado apagar las llamas de una pequeña superficie de matorral después de descargar agua desde dos helicópteros
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Los servicios de emergencias han logrado controlar un pequeño conato de incendio en la zona del campo de fútbol de Juan Guedes, en el barrio de Tamaraceite de Las Palmas de Gran Canaria.
Las llamas afectaron a una superficie de matorral, pero fueron controladas tras arrojar varios litros de agua desde dos helicópteros, según informa la Policía Local en sus redes sociales.
En la zona intervinieron bomberos forestales helitransportados y actuó la Unidad Territorial de Barrios. Los helicópteros recogieron agua en varios estanques de la zona de Los Giles y Jinámar antes de dirigirse hasta el lugar.
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