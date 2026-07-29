Un hombre queda atrapado por la succión del filtro de una piscina en Gran Canaria
Sus familiares lograron liberarlo del sistema de aspiración y fue trasladado a un centro sanitario con lesiones de pronóstico reservado
Un hombre de 45 años quedó atrapado por el filtro de una piscina de un establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria cuando se encontraba bañándose en la instalación acuática.
El suceso ocurrió hace unas dos semanas, durante la tarde, cuando el afectado quedó retenido en el fondo de la piscina al activarse el sistema de renovación del agua. Sus familiares tuvieron que intervenir para conseguir liberarlo del filtro.
El hombre fue trasladado a un centro sanitario, donde recibió atención médica por unas lesiones de pronóstico reservado. Continúa en periodo de recuperación.
La familia del afectado ha mostrado su preocupación tras conocer que se habrían producido otros episodios similares en el mismo complejo y permanece a la espera de una respuesta sobre lo ocurrido.
Reclaman sistemas de emergencia en las piscinas
El presidente de Canarias 1500 Km de Costa, Sebastián Quintana, ha reclamado la instalación de sistemas de parada de emergencia en las piscinas, como el denominado ‘botón del pánico’, situado en un lugar visible y accesible que permita cortar de forma inmediata la succión.
Quintana advierte del riesgo que pueden suponer los sistemas de aspiración de estas instalaciones, especialmente para los menores, y señala que otros países han aprobado medidas para reforzar la seguridad en las piscinas. El presidente de la asocuación anuncia que trasladará esta petición a las administraciones públicas para reclamar que estas medidas sean obligatorias en las instalaciones acuáticas.
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