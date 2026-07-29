Un hombre resulta herido por inhalación de humo y quemaduras en el incendio de una vivienda en Gran Canaria

Un hombre de 40 años ha resultado herido con pronóstico de carácter moderado tras declararse un incendio en una vivienda situada en la calle Camino Lomo El Pino, en el municipio grancanario de Firgas, durante la noche del martes 28 de julio.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió a las 23.32 horas una llamada alertando de que se había originado un fuego en el interior del inmueble. Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para atender la incidencia.

Un varón fue trasladado al Hospital Doctor Negrín

Según la información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba inicialmente una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, además de quemaduras superficiales.

Después de ser atendido en el lugar por el personal sanitario desplazado, el hombre fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde continuó recibiendo asistencia médica.

Los bomberos extinguieron el incendio y ventilaron la vivienda

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que lograron sofocar las llamas. Una vez extinguido el incendio, realizaron labores de ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado y garantizar la seguridad en el interior de la vivienda.

En el dispositivo participaron además agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con el resto de los servicios de emergencia en la gestión de la incidencia.

Por el momento, no se han facilitado las causas que originaron el incendio ni se ha informado sobre los daños materiales registrados en la vivienda.

Recursos de emergencia movilizados

El operativo coordinado por el CECOES 1-1-2 estuvo integrado por una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que actuaron de forma conjunta para controlar la situación y atender al único afectado.