Hospitalizados dos niños de 3 y 4 años tras el incendio de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Dos menores de 3 y 4 años han resultado afectados por inhalación de humo como consecuencia del incendio declarado en una vivienda de la calle Manuel de Falla, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, durante la noche del martes 28 de julio.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió a las 21.29 horas una alerta informando de un fuego en un inmueble de la capital grancanaria. Tras la llamada, el centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Los dos menores fueron trasladados al Hospital Materno Infantil

Según la información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), ambos niños presentaban inicialmente una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado.

Tras recibir la primera asistencia sanitaria en el lugar del suceso, los menores fueron evacuados en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, donde continuaron siendo atendidos por los servicios médicos.

Además de los dos niños, otras dos personas que se encontraban en la vivienda también fueron valoradas por los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar. Sin embargo, una vez atendidas, decidieron rechazar el traslado a un centro hospitalario.

Extinción del incendio y ventilación del inmueble

En el operativo participaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que lograron sofocar el incendio y, posteriormente, realizaron tareas de ventilación de la vivienda para eliminar el humo acumulado y mejorar las condiciones de seguridad en el interior del inmueble.

El operativo movilizado por el CECOES 1-1-2 estuvo integrado por una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de los bomberos de la capital grancanaria, Policía Local y Policía Nacional, cuyos agentes colaboraron en la coordinación y desarrollo de la intervención.

Por el momento, no se han comunicado las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños materiales ocasionados en la vivienda.