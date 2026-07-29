Huye en Escaleritas con una moto robada y acaba detenido en Siete Palmas
La Unidad GOIA-UE interceptó al sospechoso tras darse a la fuga por Las Palmas de Gran Canaria. La motocicleta figuraba como sustraída
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Las Palmas de Gran Canaria
Un hombre fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria después de darse a la fuga en la zona de Escaleritas y ser interceptado poco después en Siete Palmas por agentes de la Unidad GOIA-UE.
Durante la intervención, los policías comprobaron que la motocicleta en la que circulaba constaba como sustraída, por lo que procedieron a su arresto.
La persecución terminó en Siete Palmas
El incidente comenzó en Escaleritas, donde el sospechoso trató de evitar la actuación policial y huyó en motocicleta.
La Unidad GOIA-UE inició el seguimiento y logró interceptarlo en Siete Palmas, poniendo fin a la fuga.
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