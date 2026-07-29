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Huye en Escaleritas con una moto robada y acaba detenido en Siete Palmas

La Unidad GOIA-UE interceptó al sospechoso tras darse a la fuga por Las Palmas de Gran Canaria. La motocicleta figuraba como sustraída

La Avenida de Escaleritas, en una imagen de archivo.

La Avenida de Escaleritas, en una imagen de archivo. / LPR

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria después de darse a la fuga en la zona de Escaleritas y ser interceptado poco después en Siete Palmas por agentes de la Unidad GOIA-UE.

Durante la intervención, los policías comprobaron que la motocicleta en la que circulaba constaba como sustraída, por lo que procedieron a su arresto.

La moto robada.

La moto robada. / Policía Local LPA

La persecución terminó en Siete Palmas

El incidente comenzó en Escaleritas, donde el sospechoso trató de evitar la actuación policial y huyó en motocicleta.

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La Unidad GOIA-UE inició el seguimiento y logró interceptarlo en Siete Palmas, poniendo fin a la fuga.

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