Huye en Escaleritas con una moto robada y acaba detenido en Siete Palmas

Un hombre fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria después de darse a la fuga en la zona de Escaleritas y ser interceptado poco después en Siete Palmas por agentes de la Unidad GOIA-UE.

Durante la intervención, los policías comprobaron que la motocicleta en la que circulaba constaba como sustraída, por lo que procedieron a su arresto.

La moto robada. / Policía Local LPA

La persecución terminó en Siete Palmas

El incidente comenzó en Escaleritas, donde el sospechoso trató de evitar la actuación policial y huyó en motocicleta.

La Unidad GOIA-UE inició el seguimiento y logró interceptarlo en Siete Palmas, poniendo fin a la fuga.