Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias

Un segundo turista británico ha fallecido como consecuencia de la caída sufrida en octubre de 2025 en un complejo vacacional de Costa Teguise, en Lanzarote. Nicholas Thomas, de 54 años, murió el pasado 10 de julio después de permanecer hospitalizado durante casi nueve meses.

Thomas y su amigo Darren Silcox, de 56 años, cayeron entre 15 y 22 pies —entre 4,5 y 6,7 metros aproximadamente— hacia el hueco de una escalera cuando, según la investigación, cedió una barandilla de madera en los apartamentos. Silcox murió en el lugar, mientras que Thomas quedó gravemente herido, según ha informado el medio británico The Sun.

Una barandilla cedió y ambos cayeron al hueco de la escalera

El accidente ocurrió el 25 de octubre de 2025. Los dos hombres se encontraban en una zona elevada del complejo cuando la estructura de madera se desplomó y provocó la caída.

Darren Silcox sufrió un traumatismo craneoencefálico, fracturas y heridas graves en el cráneo. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento.

Nicholas Thomas sobrevivió inicialmente, pero sus lesiones eran de extrema gravedad. Según la información publicada por The Sun, los médicos advirtieron a su familia de que podía no recuperarse.

Casi nueve meses hospitalizado antes de fallecer

Thomas fue trasladado en noviembre al University Hospital Llandough, cerca de Cardiff, donde continuó ingresado durante varios meses.

Finalmente falleció el 10 de julio de 2026, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del mismo accidente.

La muerte de ambos turistas será analizada en una investigación judicial conjunta, cuya continuación está prevista para abril de 2027.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en Lanzarote

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del desplome de la barandilla y determinar por qué falló la estructura.

Las diligencias deberán aclarar el estado de conservación de la instalación, las posibles responsabilidades y si existían deficiencias previas en el lugar del accidente.

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Por ahora, no han trascendido conclusiones oficiales sobre la causa exacta del colapso.