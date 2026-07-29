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Rescatan a dos supuestos pescadores a la deriva en una patera al este de Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado a dos hombres de origen magrebí en una embarcación a la deriva a la altura de Los Ancones (municipio de Teguise) y los ha trasladado al Puerto de Arrecife

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo / Adriel Perdomo/Efe

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Bruno Betancor

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Al Nair ha rescatado en la mañana de este miércoles a dos supuestos pescadores que habían quedado a la deriva en una embarcación precaria tipo patera con dos motores al este de Lanzarote.

Fuentes de Salvamento Marítimo, han explicado que el rescate de ambas personas, de origen magrebí, se produjo a la altura de Los Ancones, núcleo poblacional limítrofe con Costa Teguise (municipio de Teguise). Ambos se encuentran en aparente buen estado de salud. La Salvamar Al Nair los trasladó al Puerto de Arrecife.

Una llamada alertó al 112

El rescate se produjo después de que una llamada de un testigo al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias informara de la presencia de la embarcación a unos 500 metros de distancia de la costa del municipio de Haría, en el norte de Lanzarote.

Sin embargo, posteriormente, desde la Policía Local de Teguise se alertó que la barquilla estaba frente a Los Ancones.

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Aunque todavía no se ha confirmado si se trata o no de personas migrantes que intentaban llegar a Lanzarote por sus propios medios, no sería la primera vez que ciudadanos que se hacen pasar por pescadores pretenden arribar a la isla de esa manera.

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