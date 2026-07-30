Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto

Un vehículo ha ardido a primera hora de la mañana de este jueves bajo la pasarela Onda Atlántica, en la vía GC-1 AM, sentido Puerto, ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en torno a las 7.15 horas.

El incidente ha provocado retenciones en la circulación y ha activado unidades de tráfico del cuerpo policial capitalino y bomberos de la ciudad y ha obligado a cerrar de forma temporal la GC-1 AM en sentido Puerto a la altura de la Onda Atlántica.

El tráfico se desvía por la calle Pérez Muñoz. La Policía Local pide precaución a los conductores que circulan por la zona del incendio.

Apertura de carriles tras la retirada del coche incendiado

Alrededor de las 8.00 horas se ha procedido a la apertura del carril izquierdo de la GC-1, señala la Policía Local.

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Tras la retirada del coche incendiado se han abierto el resto de carriles afectados y el tráfico ha quedado normalizado, indica la Policía Local en su cuenta de X (antes Twitter) a las 8.26 horas de este jueves.