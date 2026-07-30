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Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto

El fuego obligó a desviar el tráfico por la calle Pérez Muñoz desde primera hora de la mañana de este jueves

Arde un coche bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria

Arde un coche bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria

@PoliciaLPA

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Bruno Betancor

Un vehículo ha ardido a primera hora de la mañana de este jueves bajo la pasarela Onda Atlántica, en la vía GC-1 AM, sentido Puerto, ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en torno a las 7.15 horas.

El incidente ha provocado retenciones en la circulación y ha activado unidades de tráfico del cuerpo policial capitalino y bomberos de la ciudad y ha obligado a cerrar de forma temporal la GC-1 AM en sentido Puerto a la altura de la Onda Atlántica.

El tráfico se desvía por la calle Pérez Muñoz. La Policía Local pide precaución a los conductores que circulan por la zona del incendio.

Apertura de carriles tras la retirada del coche incendiado

Alrededor de las 8.00 horas se ha procedido a la apertura del carril izquierdo de la GC-1, señala la Policía Local.

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Tras la retirada del coche incendiado se han abierto el resto de carriles afectados y el tráfico ha quedado normalizado, indica la Policía Local en su cuenta de X (antes Twitter) a las 8.26 horas de este jueves.

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