Un choque entre una moto y un coche colapsa la entrada a la Circunvalación
El accidente se produjo a última hora de este jueves en la zona de la Potabilizadora y ha generado retenciones hasta el Centro Comercial Las Terrazas
Un accidente entre una motocicleta y un turismo complicó seriamente el tráfico a última hora de la tarde de este jueves, 30 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria.
La colisión se produjo en la zona de la Potabilizadora, justo en la conexión con la GC-3, y provocó retenciones que llegaron hasta el entorno del Centro Comercial Las Terrazas.
El accidente afectó a uno de los principales accesos a la capital
El siniestro ocurrió en un punto especialmente sensible para la circulación, donde confluyen los desplazamientos hacia Las Palmas de Gran Canaria y el tráfico procedente de la GC-2.
La presencia de los vehículos implicados en la vía redujo la fluidez y generó una larga cola durante la última hora de la tarde.
La incidencia afectó especialmente a los conductores que circulaban en dirección a la capital grancanaria.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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