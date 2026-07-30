Da a luz a una niña en la ambulancia que la trasladaba desde Agaete a Las Palmas de Gran Canaria

Personal sanitario del Centro de Salud de Agaete y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han asistido a una mujer que dio a luz a una bebé cuando era trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos, ocurridos días atrás sobre las 05.00 horas, se iniciaron después de que la mujer acudiera al Centro de Salud de Agaete junto a su pareja tras romper aguas en su domicilio, observando entonces la médico y la enfermera de guardia que la valoraron que el parto era inminente, según ha informado Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) en nota de prensa.

Nacimiento antes de la llegada del hospital

Por este motivo, contactaron con el coordinador sanitario del SUC y con la información facilitada por el equipo sanitario, el enfermero coordinador dedujo que el nacimiento podía producirse antes de la llegada al centro hospitalario, por lo que activó de manera preventiva la ambulancia medicalizada del SUC con base en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Dicho recurso salió al encuentro de la ambulancia de soporte vital básico, que se había medicalizado con el personal sanitario del centro de salud y estaba trasladando a la gestante y su pareja hacia el Hospital Materno Infantil pero cuando circulaba a la altura de Tinoca, en Arucas, la gestante había iniciado el trabajo de parto.

Por este motivo, y tras comunicarlo a la sala de emergencias, el coordinador sanitario indicó a ambos recursos que se detuvieran en la gasolinera que se encuentra en esa zona con el fin de poder asistir el parto con las máximas garantías de seguridad.

El parto se desarrolló con éxito

Una vez se encontraron los dos equipos sanitarios, se decidió atender el nacimiento en el interior de la ambulancia de soporte vital básico, participando en la asistencia los dos médicos, las dos enfermeras, los técnicos de emergencias de ambos recursos y el padre de la recién nacida, que "estuvo en todo momento dando apoyo a la madre".

Señalan que el parto se desarrolló con éxito y la mujer dio a luz a una bebé, Carmen, que junto a su madre fueron trasladadas, posteriormente en la ambulancia medicalizada del SUC, al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para su valoración.

Por su parte, el equipo sanitario de Agaete regresó a su centro de salud en la ambulancia de soporte vital básico tras finalizar la asistencia.