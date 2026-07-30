Detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras ser sorprendido dentro de un restaurante en Vegueta y romper la puerta

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, después de ser sorprendido en el interior de un restaurante del barrio de Vegueta al que, presuntamente, había accedido tras fracturar la puerta principal del establecimiento.

La investigación continúa abierta para determinar si el arrestado también está relacionado con otro intento de robo registrado poco antes en otro punto de la capital grancanaria.

Una alarma alertó de la posible intrusión en el restaurante

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 28 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso procedente de la central receptora de alarmas de un restaurante ubicado en Vegueta. La comunicación alertaba de un fuerte impacto detectado en el interior del local, lo que motivó el desplazamiento inmediato de varias patrullas de la Policía Nacional.

Al llegar al establecimiento, los agentes comprobaron que la puerta principal había sido fracturada, lo que evidenciaba un posible acceso forzado. Además, el interior del restaurante estaba cubierto por una densa niebla generada por el sistema de seguridad, un mecanismo habitual en algunos negocios que dificulta la visibilidad para impedir la actuación de los intrusos.

Localizado dentro del establecimiento

Durante la inspección del restaurante, los policías detectaron la silueta de una persona en el interior del inmueble. Los agentes le dieron instrucciones para que abandonara el local con las manos en alto y, una vez salió al exterior, procedieron a su identificación y posterior detención.

Según informó la Policía Nacional, el hombre presentaba cortes sangrantes en una de las manos, por lo que fue trasladado inicialmente a un centro sanitario para recibir asistencia médica. Tras ser atendido, fue conducido a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

No se detectó la desaparición de objetos

Posteriormente, la propietaria del restaurante inspeccionó el establecimiento para comprobar los posibles daños y verificar si se había producido algún robo.

En ese momento, según indicó a los agentes, no echó en falta ningún objeto, por lo que, hasta ese instante, no constaba la sustracción de bienes del interior del negocio. No obstante, la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

Se investiga su posible relación con otro intento de robo

La Policía Nacional también trabaja para determinar si el detenido guarda relación con otro intento de robo ocurrido aproximadamente una hora antes en un inmueble en obras de la capital grancanaria.

En esa intervención, los agentes acudieron igualmente tras la activación de una alarma por intrusión. Un vigilante de seguridad explicó que había observado cómo un individuo abandonaba rápidamente el lugar y facilitó una descripción física y de la vestimenta del sospechoso.

De acuerdo con la información policial, esas características coincidirían con las del hombre arrestado posteriormente en el restaurante de Vegueta, motivo por el que los investigadores analizan ahora si ambos sucesos están conectados.

La investigación continúa abierta

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer todos los hechos y confirmar la posible participación del detenido en ambos episodios.

Una vez finalizada la investigación policial y completadas las actuaciones correspondientes, el arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará los siguientes pasos del procedimiento.

Desde la Policía Nacional destacan que esta actuación evidencia la importancia de la coordinación entre las centrales receptoras de alarmas y los cuerpos policiales. La rápida comunicación del aviso permitió que las patrullas acudieran en pocos minutos al establecimiento y sorprendieran al presunto autor todavía en el interior del restaurante.