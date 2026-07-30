Un hombre en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Alcaravaneras

Un hombre ha tenido que ser hospitalizado en estado crítico tras sufrir varias quemaduras en el incendio de una vivienda en el número 73 de la calle Pío XII, en el barrio de Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos han extinguido el fuego, que se originó en la tercera planta del inmueble.

Un vecino del edificio alertó a los servicios de emergencias sobre las 10:10 horas al advertir que salía humo de una de las viviendas. Hasta el lugar acudieron bomberos, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los intervinientes lograron apagar las llamas y atender a la víctima del siniestro. El varón había entrado en parada cardiorrespiratoria tras un posible consumo de alcohol y el personal sanitario le practicó la reanimación en el lugar hasta lograr estabilizarlo. Después, fue trasladado hasta el Hospital Doctor Negrín en estado crítico.

Los bomberos trabajan en averiguar las causas del incendio y se desconoce hasta el momento si comenzó de forma accidental o intencionada.