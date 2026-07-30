Bomberos extinguen un incendio en una vivienda en Molino de Viento
En el domicilio solo se encontraba una persona, que resultó ilesa tras salir por la azotea
Las Palmas de Gran Canaria
Un incendio declarado en la tarde de este jueves en la planta baja de una vivienda situada en el número 27 de la calle Molino de Vineto movilizó a un amplio dispositivo de emergencias. El aviso al 112 se recibió a las 15:40 horas, después de que un vecino detectara el fuego y alertara a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron cuatro camiones de bomberos y agentes de la Policía Local, que trabajan en la extinción de las llamas y en el aseguramiento de la zona.
En el momento del incendio solo había una persona en el interior de la vivienda, que se encontraba en la azotea y resultó ilesa. Las causas que originaron el fuego se desconocen y serán investigadas una vez finalicen las labores de extinción e inspección del inmueble.
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