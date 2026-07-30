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Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde

Los socorristas de Proactiva intervinieron rápidamente para ayudar a los bañistas, que fueron evacuados a centros hospitalarios de Las Palmas de Gran Canaria

Rescatan a un niño y padre en la playa de Melenara

Rescatan a un niño y padre en la playa de Melenara

Bruno Betancor

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Bruno Betancor

Un padre y su hijo fueron rescatados en la mañana de este jueves en la playa de Melenara, en el municipio grancanario de Telde, después de que el adulto tratara de sacar al menor del agua y ambos necesitaran ayuda para regresar a la orilla.

Según informó la Policía Local de Telde, los socorristas del servicio de vigilancia de Proactiva acudieron rápidamente al lugar al detectar la situación y consiguieron sacar del agua tanto al padre como al niño.

Rescatan a un padre y su hijo en la playa de Melenara, en Telde

Rescatan a un padre y su hijo en la playa de Melenara, en Telde

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Rescatan a un padre y su hijo en la playa de Melenara, en Telde / La Provincia

A pesar del incidente, las primeras informaciones apuntan a que todo quedó en un susto y no se registraron consecuencias graves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local.

Noticias relacionadas y más

Traslado a centros hospitalarios

Tras el rescate, los servicios de emergencia trasladaron al menor al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, mientras que el padre fue evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para una valoración médica.

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Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde

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