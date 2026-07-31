Denuncian saltos de alto riesgo de menores desde acantilados al mar en Las Palmas de Gran Canaria
La imprudencia de los bañistas junto a la ausencia de vigilancia policial y carteles de advertencia, según un ciudadano, agrava la posibilidad de accidentes graves en la zona entre La Puntilla y El Confital
Un ciudadano ha denunciado una situación que considera de alto riesgo en el paseo que une La Puntilla y El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, donde asegura haber observado a varios menores lanzándose al mar desde un risco de gran altura sin que existieran medidas de vigilancia o señalización que advirtieran del peligro.
Según su relato, los hechos ocurrieron durante un recorrido ayer jueves por la zona cuando comprobó que un grupo de jóvenes se tiraba al agua desde un acantilado de entre 12 y 15 metros de altura. El denunciante explica que el lugar presenta salientes rocosos en los bordes y también rocas que sobresalen del agua cerca del punto de impacto, lo que incrementaría el riesgo de sufrir un accidente grave.
Advertencia a los menores sobre el peligro
El denunciante asegura que decidió llamar la atención a los menores para advertirles de las posibles consecuencias de este tipo de saltos.
En su testimonio señala que un cálculo erróneo o un impacto contra las rocas podría provocar lesiones muy graves, como traumatismos o daños medulares, e incluso tener consecuencias mortales.
Reclama mayor vigilancia y señalización
Además de alertar sobre la conducta de los menores, el denunciante critica la ausencia de vigilancia en ese momento y asegura que no observó presencia policial ni de otros servicios de control en la zona.
También afirma que echó en falta carteles informativos o de prohibición que advirtieran expresamente del peligro de realizar este tipo de saltos.
Según indica, esta situación no se limita a un único punto del litoral, sino que, a su juicio, se repite en varias zonas del entorno de La Puntilla y El Confital, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la afluencia de personas a la costa.
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