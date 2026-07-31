Dos heridos tras chocar dos coches en Moya
Los afectados fueron trasladados al Hospital Perpetuo Socorro después del accidente ocurrido este viernes por la mañana en el punto kilométrico 5
Dos hombres resultaron heridos de carácter moderado este viernes tras la colisión de dos automóviles en la carretera GC-75, a la altura del punto kilométrico 5, en el municipio grancanario de Moya.
El accidente ocurrió sobre las 7:45 horas del 31 de julio. Ambos afectados recibieron asistencia sanitaria en el lugar y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Perpetuo Socorro.
Los dos ocupantes necesitaron atención hospitalaria
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una colisión entre dos vehículos y de la presencia de dos personas que necesitaban asistencia.
El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
Uno de los heridos fue evacuado en la ambulancia sanitarizada y el otro en la unidad de soporte vital básico. Los dos presentaban lesiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Bomberos aseguraron uno de los vehículos
El dispositivo también movilizó al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Conservación de Carreteras.
Los bomberos se encargaron de asegurar uno de los vehículos accidentados para evitar nuevos riesgos durante la intervención.
Posteriormente, colaboraron con el personal de Conservación de Carreteras en la retirada de restos y la limpieza de la calzada.
La Guardia Civil instruyó el atestado
Los servicios policiales colaboraron con los equipos sanitarios y de emergencias desplazados hasta la GC-75.
La Guardia Civil abrió el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.
El accidente obligó a desplegar varios recursos durante la primera hora de la mañana en esta vía de Moya, mientras se atendía a los heridos y se restablecían las condiciones de seguridad en la carretera.
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
- Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
- Arde un vehículo bajo la Onda Atlántica en Las Palmas de Gran Canaria y cierran la GC-1 en dirección al Puerto
- Rescatan a un padre y a su hijo menor de edad en la playa de Melenara, en Telde
- El Barça echa el ojo a Valentín Pezzolesi para marcarse otro Pedri en la UD Las Palmas
- Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida
- Muere el exguitarrista de Krull, Juanma García, a los 65 años