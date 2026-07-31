Dos heridos tras chocar dos coches en Moya

Dos hombres resultaron heridos de carácter moderado este viernes tras la colisión de dos automóviles en la carretera GC-75, a la altura del punto kilométrico 5, en el municipio grancanario de Moya.

El accidente ocurrió sobre las 7:45 horas del 31 de julio. Ambos afectados recibieron asistencia sanitaria en el lugar y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Perpetuo Socorro.

Los dos ocupantes necesitaron atención hospitalaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una colisión entre dos vehículos y de la presencia de dos personas que necesitaban asistencia.

El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

Uno de los heridos fue evacuado en la ambulancia sanitarizada y el otro en la unidad de soporte vital básico. Los dos presentaban lesiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Bomberos aseguraron uno de los vehículos

El dispositivo también movilizó al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Conservación de Carreteras.

Los bomberos se encargaron de asegurar uno de los vehículos accidentados para evitar nuevos riesgos durante la intervención.

Posteriormente, colaboraron con el personal de Conservación de Carreteras en la retirada de restos y la limpieza de la calzada.

La Guardia Civil instruyó el atestado

Los servicios policiales colaboraron con los equipos sanitarios y de emergencias desplazados hasta la GC-75.

La Guardia Civil abrió el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El accidente obligó a desplegar varios recursos durante la primera hora de la mañana en esta vía de Moya, mientras se atendía a los heridos y se restablecían las condiciones de seguridad en la carretera.