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Un incendio en una finca junto a la GC-10 en Telde moviliza a bomberos y a la Policía Local

Para sofocar el fuego, que se originó en la mañana de este viernes, fue neceario emplear 1.500 litros de agua

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria apagan el fuego en una finca junto a la Avenida del Cabildo en Telde

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria apagan el fuego en una finca junto a la Avenida del Cabildo en Telde / Telde Actualidad

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Bruno Betancor

Un incendio declarado a primera hora de este viernes en una finca situada junto a la Avenida del Cabildo (GC-10), en el municipio de Telde, movilizó a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y de la Policía Local de Telde. El fuego quedó completamente extinguido sin que se registraran daños personales, según la información difundida sobre la intervención por Telde Actualidad.

El aviso de emergencia se recibió a las 7:40 horas, momento en el que fueron activados los bomberos del parque zonal de La Garita, que se desplazaron hasta el lugar para controlar el incendio.

Las llamas afectaron a palets y mobiliario

A su llegada, los equipos de extinción comprobaron que el fuego se había originado en una finca colindante con la GC-10, donde ardía diverso material combustible almacenado, principalmente palets y muebles.

El recinto está gestionado por la ONG Ebenezer. La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió contener las llamas antes de que alcanzaran otras zonas de la finca o instalaciones cercanas.

Para sofocar el incendio, los bomberos emplearon 1.500 litros de agua, logrando extinguir completamente el fuego y evitar su propagación.

Intervención coordinada de los servicios de emergencia

Además de los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en el operativo participaron agentes de la Policía Local de Telde, que colaboraron en las labores de seguridad y apoyo durante la intervención.

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El incidente se saldó sin personas heridas ni daños de consideración fuera de la zona afectada por las llamas. Las causas del incendio no han sido detalladas.

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