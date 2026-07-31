La Policía Nacional detiene a un ladrón en una parada de guaguas tras un asalto en Las Terrazas, en Telde

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento del Centro Comercial Las Terrazas.

La intervención policial permitió recuperar el dinero y los objetos sustraídos pocas horas después de producirse los hechos, gracias a la coordinación entre la Sala CIMACC 091, las patrullas de Seguridad Ciudadana y el personal de seguridad del complejo comercial.

El arresto se produjo durante la noche del 29 de julio, después de que la central operativa de la Policía recibiera un aviso alertando de que se estaba produciendo un robo en una de las tiendas del centro comercial.

La rápida actuación permitió localizar al sospechoso

Tras recibir el aviso, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato hasta el Centro Comercial Las Terrazas para comprobar lo ocurrido y tratar de localizar a los responsables.

Mientras los agentes acudían al lugar, recabaron información del personal de seguridad del recinto sobre la posible huida de los autores y las características del sospechoso.

Los agentes recuperaron tres cajas de caudales con 150 euros cada una sustraídas pocos minutos después de producirse el asalto

Con los datos facilitados, una de las patrullas localizó a un hombre en una parada de guaguas situada en las inmediaciones del centro comercial. El individuo llevaba consigo tres bolsas pertenecientes al establecimiento donde se había producido el robo.

Durante la inspección del contenido de las bolsas, los agentes hallaron tres cajas de caudales con el dinero destinado al fondo de cambio del comercio. Cada una contenía 150 euros, además de otros artículos procedentes del establecimiento.

Las cámaras de seguridad fueron clave para la investigación

Paralelamente a la localización del sospechoso, otros agentes continuaron con la investigación en el propio centro comercial.

Los policías mantuvieron contacto con el personal de seguridad y revisaron las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del establecimiento afectado.

La rápida actuación policial, coordinada con el personal de seguridad del centro comercial, permitió localizar e interceptar al presunto autor cuando trataba de abandonar la zona

Según la Policía Nacional, las grabaciones mostraban cómo un hombre fracturaba la puerta acristalada del comercio para acceder a su interior. Tras permanecer varios minutos dentro del local, abandonaba el establecimiento portando varias bolsas en las que transportaba las cajas de caudales y otros efectos sustraídos.

Las imágenes, junto con los objetos recuperados en poder del sospechoso, constituyeron algunos de los principales indicios utilizados por los investigadores.

El detenido tenía antecedentes y medidas cautelares vigentes

Una vez reunidos los distintos elementos de prueba, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto responsable del robo con fuerza.

La Policía Nacional informó de que el arrestado cuenta con más de una veintena de detenciones anteriores relacionadas con distintos hechos delictivos.

Además, en el momento de su arresto estaba sometido a medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial dentro de otra causa por un presunto delito de robo con fuerza. Entre esas medidas figuraban la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar previamente cualquier desplazamiento fuera de la isla al órgano judicial competente.

Tras la finalización de las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con la tramitación del procedimiento.

La coordinación policial facilitó el esclarecimiento del caso

La Policía Nacional destacó que la resolución de este caso fue posible gracias a la colaboración entre los distintos recursos implicados en la intervención.

En concreto, subrayó el trabajo conjunto desarrollado por la Sala CIMACC 091, las patrullas de Seguridad Ciudadana y el personal de seguridad del Centro Comercial Las Terrazas.

Según el cuerpo policial, esta coordinación permitió localizar al presunto autor en un corto espacio de tiempo, recuperar el dinero y los efectos sustraídos y avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos.