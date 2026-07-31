La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a Julián B.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
El hombre, de 55 años, fue visto por última vez en la capital grancanaria el pasado 25 de julio
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Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha difundido la foto de Julián B.M., de 55 años, para solicitar ayuda, tras desaparecer el hombre en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de julio.
Julián B.M. mide 1,65 metros y es de constitución delgada. Además tiene ojos marrones, mientras que su pelo es de color castaño, liso y largo.
Desde la Policía Nacional se pide que quienes tengan alguna información al respecto contacte con el cuerpo policial llamando al 091.
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