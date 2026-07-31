La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a Julián B.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha difundido la foto de Julián B.M., de 55 años, para solicitar ayuda, tras desaparecer el hombre en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de julio.

Julián B.M. mide 1,65 metros y es de constitución delgada. Además tiene ojos marrones, mientras que su pelo es de color castaño, liso y largo.

Desde la Policía Nacional se pide que quienes tengan alguna información al respecto contacte con el cuerpo policial llamando al 091.