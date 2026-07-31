Hacen senderismo con avisos por calor en Canarias y acaban rescatados

Dos jóvenes tuvieron que ser rescatados en helicóptero después de sufrir problemas de salud relacionados con el calor mientras realizaban una ruta de senderismo en Tenerife, en plena ola de calor y con avisos activos por altas temperaturas.

La emergencia se produjo durante la tarde del jueves en la zona de El Cardón de las Doce, en Santiago del Teide. Una mujer de 22 años y un hombre de 24 quedaron imposibilitados para continuar el recorrido y necesitaron la intervención del Grupo de Emergencias y Salvamento.

El rescate coincidió con una jornada marcada por el calor intenso, el aire seco y la presencia de calima en distintos puntos de la Isla. Tenerife mantenía además restricciones preventivas ante el elevado riesgo de incendios forestales.

La alerta llegó en una de las horas de mayor exposición al calor

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió el aviso a las 15:13 horas, una franja especialmente delicada por la intensidad de la radiación solar y las altas temperaturas.

Los dos senderistas se encontraban en una zona de difícil acceso y no podían continuar por sus propios medios.

Ante la situación, el 112 activó un helicóptero del GES, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.

El helicóptero los evacuó hasta Adeje

Los rescatadores localizaron a los jóvenes, accedieron hasta su posición y les prestaron una primera asistencia.

Posteriormente, ambos fueron evacuados por aire hasta la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje, donde esperaba el personal sanitario.

La mujer presentaba problemas de salud relacionados con el calor de carácter moderado, salvo complicaciones. El hombre sufrió un cuadro leve.

Los dos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.