Detenido un joven de 23 años por apuñalar a un hombre en el muslo y en el glúteo en Las Palmas de Gran Canaria
La víctima, un hombre de 44 años, fue trasladado al hospital con heridas en el muslo y el glúteo
La Policía Local detuvo la noche del viernes a un joven de 23 años como presunto autor de una agresión con arma blanca a un hombre de 44 años. Los acontecimientos tuvieron lugar en las inmediaciones de una gasolinera en la Carretera de Chile.
La actuación de la Policía Local se desencadenó tras el aviso recibido por el centro municipal de emergencias que alertaba de que un hombre había sido herido y se encontraba en dicho establecimiento.
La víctima, localizada con heridas sangrantes, identificó al agresor a escasos metros del lugar. Tras recibir el alto por parte de los agentes, el sospechoso emprendió una huida que finalizó en una nave industrial cercana, donde fue interceptado y arrestado por delitos de lesiones y desobediencia.
Mientras el agredido fue trasladado a Urgencias con cortes en el glúteo y el muslo, el detenido recibió atención médica por molestias leves refiriendo dolor en una mano y en la rodilla. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas del incidente.
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