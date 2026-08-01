Un hombre resulta herido tras la colisión y vuelco de un vehículo en la rotonda de Los Pajaritos, en Telde
Los bomberos tuvieron que liberar a uno de los ocupantes tras volcar uno de los coches implicados en el accidente ocurrido en la madrugada de este sábado en la GC-10
Un hombre de 65 años resultó herido durante la madrugada de este sábado tras un accidente de tráfico registrado en la carretera GC-10, a la altura de la rotonda de Los Pajaritos, en el municipio de Telde, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La Sala del Cecoes recibió el aviso del accidente a las 03:23 horas, en la que se alertaba de que dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la vía, lo que obligó a movilizar a varios recursos de emergencia para atender a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.
Bomberos liberaron a uno de los ocupantes
Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de forma inmediata los servicios de emergencia necesarios para intervenir en el accidente.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local de Telde.
A su llegada, los bomberos aseguraron los vehículos implicados para evitar nuevos riesgos y procedieron a liberar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior de uno de los turismos como consecuencia del vuelco.
Un hombre trasladado al Hospital Insular
El personal sanitario del SUC atendió a dos personas implicadas en el accidente. Uno de los afectados, un hombre de 65 años, presentaba en el momento de la primera asistencia diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizado en el lugar del siniestro, fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continuó recibiendo atención sanitaria.
Durante la actuación, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos desplazados para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en el entorno del accidente mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retirada de los vehículos.
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