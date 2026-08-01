Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo

El Puertillo vive atemorizado desde hace meses por los actos de una peligrosa vecina. Es conocida como 'La Flaca', ronda los 40 años y se ha convertido en toda una pesadilla para los vecinos de Pasaje Playa de las Meloneras, Bañaderos.

El pasado jueves, 30 de julio, tres de ellos tuvieron que interponer denuncias contra ella al descubrir que había roto los cristales de sus coches golpeándolos con piedras, sumándose a las más de ochenta que carga ya a sus espaldas.

Según cuentan los habitantes del callejón, la convivencia con ella es completamente imposible ya que se dedica a romper coches, robar en el supermercado y amenazar a todo aquel que le lleve la contraria. Uno de ellos cuenta que en una ocasión incluso llegó a señalarle con un cuchillo.

La Provincia

"Por lo que nos han contado tuvo problemas con la madre, le puso una orden de alejamiento y ahora está en la calle", recuerda una de las vecinas afectadas que ha preferido preservar su anonimato. "Yo estoy muerta de miedo porque tengo dos hijos pequeños. Ha amenazado con prendernos fuego a todos los vecinos", explica.

Otra vecina que tampoco ha querido dar su nombre por miedo a las posibles represalias, asegura que están aterrorizados y que no se atreve a salir sola a la calle. "Una vez puso ropa en mi puerta y debajo una colilla, podía haberme prendido fuego", cuenta.

"Es el diablo en persona"

Quienes también están sufriendo las consecuencias de esta situación son los trabajadores del Spar de Bañaderos. "Cada vez que viene es una odisea. Nos grita, nos amenaza, nos roba y hasta ha llegado a llenarnos todo el supermercado de aceite de coche. Se nos ponen los pelos de punta cada vez que la vemos", relata una de las dependientas. "Es el diablo en persona", deja claro.

La peor parte se la llevaron los vecinos del bloque en el que vivía La Flaca. Al escuchar el timbre de casa, abrieron pensando que era su hijo quien llamaba, pero era ella. Bajaron al portal para decirle que tenía que marcharse y entonces ésta les sacó un cuchillo. "Nuestros hijos no quieren quedarse solos en casa por miedo a que pase algo. Es un sinvivir", lamentan.

Los vecinos denuncian que no están recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades. "La Guardia Civil nos deriva a los sanitarios diciendo que tienen que ser ellos quienes actúen porque tiene problemas mentales, ellos nos dicen que no pueden hacer nada y que llamemos a la Policía local. Estos nos vuelven a remitir a la Guardia Civil. Sigue en la calle. Esto va a acabar mal", pronostican.