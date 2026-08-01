Un vehículo se sale de la carretera y colisiona contra un poste de alumbrado en Las Palmas de Gran Canaria
El conductor, único ocupante del vehículo, resultó ileso tras salirse de la vía e impactar contra una infraestructura municipal en el barrio de Las Coloradas
En la noche de ayer, alrededor de las 23.00 horas, se registró un aparatoso siniestro vial en el barrio de Las Coloradas. El incidente se produjo cuando un vehículo se salió de la calzada e impactó violentamente contra un poste de alumbrado, provocando su caída.
A pesar de la fuerza del choque, que dejó el poste de madera partido y tendido en el suelo junto al vehículo, el conductor y único ocupante resultó ileso.
Según informaron fuentes policiales el individuo no requirió asistencia médica ni fue necesario su traslado en ambulancia. Asimismo, las autoridades confirmaron que las pruebas de alcoholemia resultaron negativas, descartando el consumo de alcohol como causa del accidente.
En el lugar de los hechos intervinieron efectivos de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local, quienes se encargaron de asegurar la zona tras el derribo de la infraestructura eléctrica.
Las imágenes difundidas muestran los daños materiales en el frontal del vehículo, un turismo de color negro, que quedó detenido en una zona de tierra y vegetación fuera de la vía principal.
- La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta: la conmovedora historia de Juan Luis Cedrés Pérez
- La casa de azulejos del 'runner' de La Isleta
- Un taxi circulaba sin neumático y con pasajeros en Las Palmas de Gran Canaria
- Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
- Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico
- Denuncian saltos de alto riesgo de menores desde acantilados al mar en Las Palmas de Gran Canaria
- La Policía Nacional pide ayuda para encontrar a Julián B.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
- Nuevo intento de asalto en Las Terrazas: roba en una tienda y lo atrapan con el botín mientras esperaba la guagua