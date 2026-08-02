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Abandonan un coche de alquiler tras un accidente en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local intervino durante la madrugada en la plaza Fuero Real de Gran Canaria, donde localizó un vehículo de alquiler tras un siniestro vial.

Abandonan un coche de alquiler tras un accidente en Las Palmas de Gran Canaria

Abandonan un coche de alquiler tras un accidente en Las Palmas de Gran Canaria / Policía Local

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Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife

La Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino durante la madrugada de este sábado en la plaza Fuero Real de Gran Canaria después de que los ocupantes de un vehículo de alquiler lo abandonaran tras verse implicados en un siniestro vial.

Un coche de alquiler abandonado tras el accidente

Según ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus redes sociales, los agentes de la Unidad Nocturna Especial (UNE) acudieron al lugar tras recibir el aviso del accidente.

A su llegada comprobaron que el vehículo había sido abandonado por sus ocupantes. Los agentes verificaron además que se trataba de un coche de alquiler y confirmaron que no figuraba como sustraído.

Por el momento, la Policía Local no ha facilitado información sobre las circunstancias en las que se produjo el siniestro ni sobre la identidad de las personas que viajaban en el vehículo.

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Como es habitual en este tipo de intervenciones, la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del accidente.

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