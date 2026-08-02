Un hombre de 53 años fallece tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en Fuerteventura

Un hombre de 53 años ha fallecido este domingo después de ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Butihondo, en el municipio majorero de Pájara, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo sobre las 17.30 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se informaba de que una persona que se encontraba sobre una colchoneta tenía dificultades en el mar.Tras recibir el aviso, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia. Una embarcación particular logró rescatar al afectado y trasladarlo hasta la orilla.

Una vez en tierra, el socorrista del servicio de salvamento de playas comprobó que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, continuó con las maniobras de reanimación básicas y avanzadas, aunque finalmente no fue posible recuperar al afectado, confirmándose su fallecimiento.

La Guardia Civil quedó al cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y de la instrucción de las diligencias correspondientes. Por su parte, la Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencia durante la intervención.