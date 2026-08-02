Vandalizan con pintadas racistas e insultos contra Pedro Sánchez un mural de apoyo a Palestina en Lanzarote

El mural de apoyo al pueblo palestino situado en la cancha deportiva abandonada que está a la entrada de Costa Teguise, junto a la carretera que comunica Arrecife con esa localidad turística de Lanzarote, ha aparecido este domingo cubierto de pintura blanca y con diversas pintadas de contenido islamófobo e insultos contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha denunciado el colectivo Lanzarote con Palestina, que ha condenado públicamente los hechos y considera que el ataque va más allá de un acto de vandalismo, al entender que incorpora mensajes que podrían ser constitutivos de un delito de odio.

Según ha informado la plataforma, gran parte del mural fue tapada con pintura blanca durante la madrugada. Además, sobre la superficie se realizaron varias inscripciones. En uno de los extremos puede leerse "Pedro Sánchez Hijo de Puta", en referencia al presidende español, que desde ayer sábado veranea junto a su famila en La Mareta, en Costa Teguise, muy cerca de donde se ha producido este acto vandálico, mientras que en la parte central aparecieron los mensajes "Fuera Islam" y "Pedro Sánchez HDLGP", detalla la plataforma.

La organización señala que el mural llevaba instalado desde el inicio de la guerra en Gaza y se había convertido en un espacio de expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de la situación que vive la población en los territorios palestinos.

El colectivo denuncia un ataque con mensajes de odio

Lanzarote con Palestina considera que la presencia de consignas dirigidas contra el islam agrava lo sucedido, al entender que no se trata únicamente de daños materiales sobre una obra reivindicativa, sino de un ataque acompañado de mensajes de carácter xenófobo e islamófobo.

La plataforma sostiene que este tipo de pintadas podrían encajar en los supuestos contemplados por la legislación española en materia de delitos de odio, cuya investigación corresponde a las autoridades competentes cuando existen indicios de discriminación o incitación al odio por motivos de religión, origen o cualquier otra circunstancia protegida por la ley.

Llamamiento a preservar los espacios de convivencia

En su comunicado, Lanzarote con Palestina rechaza de forma contundente lo ocurrido y sostiene que el objetivo del ataque era destruir un símbolo de apoyo al pueblo palestino y difundir mensajes de rechazo hacia la población musulmana.

El colectivo afirma que continuará defendiendo este espacio como una muestra de solidaridad y recuerda que el respeto a la libertad de expresión y a la convivencia constituye un principio básico en una sociedad democrática.