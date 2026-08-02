Vandalizan con pintadas racistas e insultos contra Pedro Sánchez un mural de apoyo a Palestina en Lanzarote
El colectivo Lanzarote con Palestina denuncia la aparición de mensajes islamófobos y contra el presidente del Gobierno de España a la entrada de Costa Teguise, localidad en la que veranea desde ayer con su familia
El mural de apoyo al pueblo palestino situado en la cancha deportiva abandonada que está a la entrada de Costa Teguise, junto a la carretera que comunica Arrecife con esa localidad turística de Lanzarote, ha aparecido este domingo cubierto de pintura blanca y con diversas pintadas de contenido islamófobo e insultos contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha denunciado el colectivo Lanzarote con Palestina, que ha condenado públicamente los hechos y considera que el ataque va más allá de un acto de vandalismo, al entender que incorpora mensajes que podrían ser constitutivos de un delito de odio.
Según ha informado la plataforma, gran parte del mural fue tapada con pintura blanca durante la madrugada. Además, sobre la superficie se realizaron varias inscripciones. En uno de los extremos puede leerse "Pedro Sánchez Hijo de Puta", en referencia al presidende español, que desde ayer sábado veranea junto a su famila en La Mareta, en Costa Teguise, muy cerca de donde se ha producido este acto vandálico, mientras que en la parte central aparecieron los mensajes "Fuera Islam" y "Pedro Sánchez HDLGP", detalla la plataforma.
La organización señala que el mural llevaba instalado desde el inicio de la guerra en Gaza y se había convertido en un espacio de expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de la situación que vive la población en los territorios palestinos.
El colectivo denuncia un ataque con mensajes de odio
Lanzarote con Palestina considera que la presencia de consignas dirigidas contra el islam agrava lo sucedido, al entender que no se trata únicamente de daños materiales sobre una obra reivindicativa, sino de un ataque acompañado de mensajes de carácter xenófobo e islamófobo.
La plataforma sostiene que este tipo de pintadas podrían encajar en los supuestos contemplados por la legislación española en materia de delitos de odio, cuya investigación corresponde a las autoridades competentes cuando existen indicios de discriminación o incitación al odio por motivos de religión, origen o cualquier otra circunstancia protegida por la ley.
Llamamiento a preservar los espacios de convivencia
En su comunicado, Lanzarote con Palestina rechaza de forma contundente lo ocurrido y sostiene que el objetivo del ataque era destruir un símbolo de apoyo al pueblo palestino y difundir mensajes de rechazo hacia la población musulmana.
El colectivo afirma que continuará defendiendo este espacio como una muestra de solidaridad y recuerda que el respeto a la libertad de expresión y a la convivencia constituye un principio básico en una sociedad democrática.
Izquierda Unida Canaria rechaza el vandalismo contra el mural de apoyo a Palestina en Costa Teguise
Izquierda Unida Canaria (IUC) en Lanzarote ha expresado su rechazo al ataque vandálico sufrido por el mural de apoyo al pueblo palestino ubicado en la entrada de Costa Teguise, después de que apareciera este domingo cubierto de pintura blanca y con diversas pintadas de contenido político e islamófobo.
A través de un comunicado, el coordinador insular de la formación, Jorge Peñas, asegura que lo sucedido constituye un hecho de especial gravedad y muestra su respaldo al colectivo Lanzarote con Palestina, impulsor de esta iniciativa de solidaridad.
En su valoración, Izquierda Unida Canaria sostiene que el ataque no puede interpretarse únicamente como un acto de daños contra un mural, sino que entiende que incorpora mensajes de odio, racismo e islamofobia dirigidos contra una parte de la población.
La formación hace referencia a las inscripciones aparecidas sobre el mural, entre ellas el mensaje "Fuera Islam" e insultos contra el presidentee español, Pedro Sánchez que, a su juicio, buscan intimidar a la comunidad musulmana y cuestionar las muestras de apoyo que distintos sectores de la sociedad canaria han expresado hacia la población palestina desde el inicio del conflicto.
En el comunicado, IUC traslada su solidaridad al colectivo Lanzarote con Palestina, al considerar que el mural representa un símbolo de apoyo a la población palestina y un espacio de denuncia de la situación que atraviesan Gaza y Cisjordania.
La organización afirma que quienes realizaron las pintadas no lograrán eliminar el significado de este espacio ni frenar las iniciativas de solidaridad impulsadas en la isla.
Izquierda Unida Canaria reivindica la convivencia y el respeto entre la ciudadanía. La formación asegura que Lanzarote "no tiene espacio para el fascismo ni para la islamofobia" y defiende que la respuesta ante este tipo de acciones debe ser el refuerzo de los valores democráticos, la memoria y la solidaridad.
El partido insiste en que continuará mostrando su apoyo a la causa palestina y rechaza cualquier manifestación de odio o discriminación por motivos religiosos o de origen.
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