Atienden a un herido tras un choque múltiple en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de circulación entre varios vehículos ha dejado al menos una persona lesionada durante la tarde de este lunes, 3 de agosto, en la GC-1, a la altura de la calle Eduardo Benot, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario está atendiendo a la persona afectada.

Varias unidades trabajan en el lugar

En la zona también se encuentran unidades del Puerto, que colaboran en la atención del incidente y en la seguridad del entorno.

La información disponible no precisa cuántos vehículos se han visto implicados ni el estado concreto de la persona lesionada.