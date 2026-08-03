Atienden a un herido tras un choque múltiple en Las Palmas de Gran Canaria
La colisión se produjo a la altura de la calle Eduardo Benot, en Las Palmas de Gran Canaria. El afectado está siendo atendido por una ambulancia del SUC
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un accidente de circulación entre varios vehículos ha dejado al menos una persona lesionada durante la tarde de este lunes, 3 de agosto, en la GC-1, a la altura de la calle Eduardo Benot, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario está atendiendo a la persona afectada.
Varias unidades trabajan en el lugar
En la zona también se encuentran unidades del Puerto, que colaboran en la atención del incidente y en la seguridad del entorno.
La información disponible no precisa cuántos vehículos se han visto implicados ni el estado concreto de la persona lesionada.
- El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Detenido un joven de 23 años por apuñalar a un hombre en el muslo y en el glúteo en Las Palmas de Gran Canaria
- Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas e incendios forestales en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo
- El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol
- De ‘La Nube’ a la tierra