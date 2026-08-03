Un choque entre dos vehículos complica aún más el tráfico en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria
El siniestro, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, coincide con los cortes de tráfico en la GC-3 por las obras de impermeabilización del puente del Guiniguada
Un accidente de tráfico entre dos vehículos está provocando importantes retenciones en la GC-1, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Hospital Universitario Insular, según la información disponible hasta el momento.
El siniestro se encuentra en estos momentos en desarrollo y, por ahora, no ha trascendido si hay personas heridas ni el alcance de los daños ocasionados.
Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Guardia Civil, que trabajan para atender el incidente, asegurar la zona y regular la circulación.
El accidente se produce además en una jornada marcada por las complicaciones en el tráfico derivadas de las obras que se están ejecutando en la GC-3, donde permanece cerrado uno de los sentidos de circulación por los trabajos de impermeabilización y reasfaltado del puente sobre el barranco Guiniguada. Estos cortes están obligando a desviar buena parte del tráfico hacia la GC-1 y la Avenida Marítima, incrementando la densidad de vehículos en los accesos a la capital.
Se espera que en las próximas horas los servicios de emergencia faciliten más información sobre las circunstancias del accidente y el estado de los posibles afectados.
- El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Detenido un joven de 23 años por apuñalar a un hombre en el muslo y en el glúteo en Las Palmas de Gran Canaria
- Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas e incendios forestales en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo
- El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol
- De ‘La Nube’ a la tierra