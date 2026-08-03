Un choque entre dos vehículos complica aún más el tráfico en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico entre dos vehículos está provocando importantes retenciones en la GC-1, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Hospital Universitario Insular, según la información disponible hasta el momento.

El siniestro se encuentra en estos momentos en desarrollo y, por ahora, no ha trascendido si hay personas heridas ni el alcance de los daños ocasionados.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Guardia Civil, que trabajan para atender el incidente, asegurar la zona y regular la circulación.

El accidente se produce además en una jornada marcada por las complicaciones en el tráfico derivadas de las obras que se están ejecutando en la GC-3, donde permanece cerrado uno de los sentidos de circulación por los trabajos de impermeabilización y reasfaltado del puente sobre el barranco Guiniguada. Estos cortes están obligando a desviar buena parte del tráfico hacia la GC-1 y la Avenida Marítima, incrementando la densidad de vehículos en los accesos a la capital.

Se espera que en las próximas horas los servicios de emergencia faciliten más información sobre las circunstancias del accidente y el estado de los posibles afectados.