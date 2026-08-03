Un coche se sale de la vía y choca contra una farola en Las Palmas de Gran Canaria

Un vehículo se salió de la vía y terminó chocando contra un poste de alumbrado en el barrio de Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria, durante el pasado fin de semana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y agentes de la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local, que intervinieron en el siniestro y aseguraron la zona.

El vehículo impactó contra un poste de alumbrado

El accidente se produjo después de que el conductor perdiera el control del vehículo por causas que no han trascendido. Tras abandonar la calzada, el coche colisionó contra una farola situada en la zona.

La información disponible no precisa si hubo personas heridas, cuántos ocupantes viajaban en el vehículo ni el alcance de los daños materiales.

Bomberos y Policía Local acudieron al lugar

La intervención contó con la participación de los bomberos municipales, encargados de actuar ante los posibles riesgos derivados del impacto, y de la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local.

Los agentes trabajaron en la regulación y seguridad del entorno mientras se desarrollaban las labores de emergencia.