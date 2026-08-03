Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaPrimer día obras GC-3Nuevo parque del Puerto de Las PalmasBarrio de Las PerrerasAlerta máxima por altas temperaturasShirley McLaine y Jessica Lange - Rodaje Gran CanariaNuevo look Quevedo
instagramlinkedin

Un coche vuelca en Playa del Inglés

La Policía Local investiga las causas del accidente

Un turismo vuelca en una concurrida rotonda de Playa del Inglés

Un turismo vuelca en una concurrida rotonda de Playa del Inglés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

San Bartolomé de Tirajana

Un coche volcó este fin de semana en plena avenida de Tirajana, a la altura de la rotonda con la avenida de la Unión Europea, en Playa del Inglés.

El siniestro movilizó a agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, que se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia y regular el tráfico.

El vehículo quedó volcado junto a una de las principales rotondas

El accidente se produjo en uno de los puntos con mayor circulación de Playa del Inglés, donde confluyen dos de sus vías más transitadas.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de los ocupantes ni sobre el número de personas que viajaban en el vehículo.

La intervención de los servicios de emergencia permitió asegurar la zona y controlar la circulación mientras se atendía el siniestro.

La Policía investiga las causas del accidente

Las circunstancias que provocaron el vuelco continúan bajo investigación. No se ha confirmado si en el siniestro estuvieron implicados otros vehículos ni si el turismo chocó previamente contra algún elemento de la vía.

Noticias relacionadas y más

Tampoco ha trascendido si el accidente provocó cortes prolongados o retenciones importantes en la avenida de Tirajana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  2. Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
  3. Amenazas de muerte y coches rotos: una vecina conflictiva mantiene en vilo al Puertillo
  4. Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
  5. Detenido un joven de 23 años por apuñalar a un hombre en el muslo y en el glúteo en Las Palmas de Gran Canaria
  6. Canarias eleva a alerta máxima el riesgo por altas temperaturas e incendios forestales en Gran Canaria ante el episodio de calor extremo
  7. El pequeño barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde las calles dan la vuelta al sol
  8. De ‘La Nube’ a la tierra

Un coche vuelca en Playa del Inglés

Un coche vuelca en Playa del Inglés

Duplica la tasa de alcohol y se resiste a la Policía antes de acabar detenido en Canarias

Duplica la tasa de alcohol y se resiste a la Policía antes de acabar detenido en Canarias

Detenida una mujer en Arucas con cuatro órdenes judiciales de busca y captura

Un choque entre dos vehículos complica aún más el tráfico en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria

Un choque entre dos vehículos complica aún más el tráfico en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista herido tras una colisión en uno de los cruces más transitados de Telde

Un motorista herido tras una colisión en uno de los cruces más transitados de Telde

Un hombre de 53 años fallece tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en Fuerteventura

Un hombre de 53 años fallece tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en Fuerteventura

Vandalizan con pintadas racistas e insultos contra Pedro Sánchez un mural de apoyo a Palestina en Lanzarote

Vandalizan con pintadas racistas e insultos contra Pedro Sánchez un mural de apoyo a Palestina en Lanzarote

Aparatoso accidente en Lanzarote: los bomberos rescatan a tres personas de un vehículo volcado

Aparatoso accidente en Lanzarote: los bomberos rescatan a tres personas de un vehículo volcado
Tracking Pixel Contents