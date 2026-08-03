Un coche vuelca en Playa del Inglés
La Policía Local investiga las causas del accidente
Un coche volcó este fin de semana en plena avenida de Tirajana, a la altura de la rotonda con la avenida de la Unión Europea, en Playa del Inglés.
El siniestro movilizó a agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, que se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia y regular el tráfico.
El vehículo quedó volcado junto a una de las principales rotondas
El accidente se produjo en uno de los puntos con mayor circulación de Playa del Inglés, donde confluyen dos de sus vías más transitadas.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el estado de los ocupantes ni sobre el número de personas que viajaban en el vehículo.
La intervención de los servicios de emergencia permitió asegurar la zona y controlar la circulación mientras se atendía el siniestro.
La Policía investiga las causas del accidente
Las circunstancias que provocaron el vuelco continúan bajo investigación. No se ha confirmado si en el siniestro estuvieron implicados otros vehículos ni si el turismo chocó previamente contra algún elemento de la vía.
Tampoco ha trascendido si el accidente provocó cortes prolongados o retenciones importantes en la avenida de Tirajana.
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