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Detenida una mujer en Arucas con cuatro órdenes judiciales de busca y captura

Los mandamientos judiciales estaban relacionados con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones

Mujer detenida por la Policía Canaria con cuatro órdenes judiciales.

Mujer detenida por la Policía Canaria con cuatro órdenes judiciales. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el municipio de Arucas, Gran Canaria, a una mujer sobre la que pesaban cuatro órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por cuatro órganos judiciales diferentes.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron localizar a la persona reclamada y procedieron a su detención en cumplimiento de los mandamientos judiciales que permanecían en vigor.

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Las órdenes judiciales estaban relacionadas con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones. Una vez practicada la detención, la persona fue puesta a disposición judicial para la ejecución de las resoluciones correspondientes.

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