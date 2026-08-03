Detenida una mujer en Arucas con cuatro órdenes judiciales de busca y captura

La Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el municipio de Arucas, Gran Canaria, a una mujer sobre la que pesaban cuatro órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por cuatro órganos judiciales diferentes.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron localizar a la persona reclamada y procedieron a su detención en cumplimiento de los mandamientos judiciales que permanecían en vigor.

Las órdenes judiciales estaban relacionadas con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones. Una vez practicada la detención, la persona fue puesta a disposición judicial para la ejecución de las resoluciones correspondientes.