Duplica la tasa de alcohol y se resiste a la Policía antes de acabar detenido en Canarias

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Santa Cruz de La Palma después de verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el barrio de Benahoare.

Según la información adelantada por Tvlapalma.com, el conductor arrojó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la prueba de alcoholemia. Tras el siniestro, un vídeo grabado en el lugar mostraría al implicado con aparentes signos de embriaguez.

Durante la actuación policial, el hombre también habría opuesto resistencia a los agentes, circunstancia que terminó con su detención.

El coche terminó parcialmente sobre la acera

Las imágenes difundidas muestran un turismo gris subido parcialmente a la acera, junto a una zona de tierra y vegetación seca.

La puerta del conductor permanece abierta y se aprecia a una persona en el interior o junto al acceso del vehículo. A pocos metros, otro hombre observa la escena desde la acera.

Junto a la parte delantera izquierda del coche también aparece un elemento desplazado o dañado, aunque las imágenes no permiten determinar con exactitud si se trata de una piedra, parte del bordillo u otro objeto situado en la zona.

El vehículo parece haber abandonado la calzada antes de quedar detenido contra el límite de la acera. No obstante, el vídeo por sí solo no permite reconstruir cómo ocurrió el accidente.

Una tasa de 0,90 mg/l tras el siniestro

El dato más relevante de la intervención es el resultado de la prueba de alcoholemia. De acuerdo con la información disponible, el conductor alcanzó los 0,90 mg/l en aire espirado.

La Policía Local procedió a su arresto después del accidente y de la supuesta resistencia ofrecida durante la actuación de los agentes.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles heridos ni sobre la existencia de otros vehículos implicados.

Pasará a disposición judicial

El detenido permanece en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del siniestro, aclarar cómo terminó el turismo sobre la acera y concretar las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

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Hasta que exista una resolución judicial, las conductas atribuidas al arrestado deben considerarse presuntas.