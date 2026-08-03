Una guagua queda calcinada en Fuerteventura
Todos los ocupantes lograron abandonar el vehículo y, por el momento, no consta que haya personas heridas
Una guagua ha quedado completamente calcinada durante la tarde de este lunes, 3 de agosto, en la carretera que conecta La Lajita con Costa Calma, en Fuerteventura.
Según las primeras informaciones disponibles, todos los ocupantes pudieron salir del vehículo antes de que las llamas lo destruyeran. El suceso habría provocado únicamente daños materiales y, por ahora, no se tiene constancia de personas heridas.
Todos los pasajeros lograron abandonar la guagua
El incendio afectó por completo al vehículo, que quedó envuelto en llamas en plena vía.
Pese a la aparatosidad del suceso, las personas que viajaban en la guagua consiguieron abandonarla a tiempo. La información disponible no precisa cuántos ocupantes se encontraban en su interior ni cómo comenzó el fuego.
Tampoco ha trascendido si el incendio se originó por una avería mecánica o por otra circunstancia.
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