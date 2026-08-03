Un motorista herido tras una colisión en uno de los cruces más transitados de Telde

Un motorista ha resultado herido este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo en el barrio de San Juan, en el municipio de Telde, según ha informado Telde Actualidad.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Párroco Hernández Benítez y Doramas, donde, por causas que se investigan, la motocicleta colisionó con un vehículo que circulaba por la calle situada en la parte trasera del edificio de Correos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Telde y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona y comenzaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El motorista recibió asistencia sanitaria en el lugar por parte de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En un primer momento, los sanitarios valoraban su estado y decidían si era necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

La intervención de los servicios de emergencia provocó retenciones puntuales en este punto del casco histórico y despertó la atención de numerosos vecinos y conductores que circulaban por la zona.

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La información permanece pendiente de actualización a la espera de conocer el alcance de las lesiones del motorista y las causas del accidente.