Rescatan a un conductor atrapado tras chocar con un camión en Lanzarote

Un hombre de 61 años resultó herido este lunes tras una colisión entre un turismo y un camión en la carretera LZ-34, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé.

El accidente se produjo a las 08:47 horas y obligó a intervenir a los bomberos para liberar al conductor del interior del vehículo. Tras ser atendido por el Servicio de Urgencias Canario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Los bomberos tuvieron que liberar al conductor

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 recibió una alerta en la que se informaba de una colisión entre un turismo y un camión con una persona herida.

El 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico, efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y agentes de la Guardia Civil.

A su llegada, los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y rescataron al ocupante que permanecía en el habitáculo.

Trasladado con policontusiones moderadas

El personal sanitario valoró y asistió al hombre en el lugar del accidente. En el momento inicial de la atención presentaba policontusiones de carácter moderado.

Después de estabilizarlo, fue evacuado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife.

No han trascendido más detalles sobre la evolución de su estado ni sobre posibles lesiones de las personas que viajaban en el camión.