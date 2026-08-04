Un motorista herido leve tras una colisión múltiple en la GC-1 que colapsa el tráfico hacia la capital

La mañana de este martes ha comenzado con nuevas complicaciones para los conductores que se dirigían a Las Palmas de Gran Canaria. Una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos ha generado importantes retenciones en la GC-1, a la altura de Jinámar, en sentido norte.

Como consecuencia del accidente, la circulación registró una marcha muy lenta en uno de los principales accesos a la capital grancanaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El personal sanitario atendió a un motorista de 36 años, que presentaba traumatismos de carácter leve, y lo trasladó a un centro sanitario para su valoración. Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción del atestado, mientras que el Servicio de Carreteras del Cabildo realizó las labores de limpieza de la calzada para restablecer la circulación con normalidad.

La incidencia se produce en una jornada en la que el tráfico ya soportaba una carga superior a la habitual debido al cierre del viaducto del Guiniguada, en la GC-3. Desde el pasado domingo, los trabajos de impermeabilización y renovación del firme obligan a desviar parte de la circulación hacia la GC-1 y la Avenida Marítima, lo que está incrementando la intensidad del tráfico en los accesos a la ciudad.

Las labores en la Circunvalación se desarrollarán durante todo el mes de agosto. En una primera fase permanecerá cerrado el sentido norte y, posteriormente, los trabajos continuarán en el sentido sur.