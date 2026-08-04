Amenaza con apuñalar a varios policías y acaba reducido con un inmovilizador eléctrico en Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 42 años después de que presuntamente protagonizara un violento altercado con armas blancas y amenazara con apuñalar a los agentes que trataban de arrestarlo. La intervención obligó a los policías a utilizar un inmovilizador eléctrico para reducirlo tras atrincherarse en un inmueble abandonado.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, cuando varias patrullas fueron movilizadas por una riña con armas blancas en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería del barrio de Cruz del Ovejero. Según la investigación, el ahora detenido amenazó inicialmente con una navaja a otro hombre e intimidó a varias personas que intentaban mediar en la pelea, llegando incluso a agredir físicamente a algunas de ellas.

Aunque los presentes consiguieron desarmarlo, el hombre abandonó el lugar solo durante unos minutos. Poco después regresó acompañado de varias personas y portando un cuchillo de mayor tamaño, lo que provocó momentos de tensión y la huida de clientes y trabajadores del local.

Se atrincheró en un edificio abandonado

Con la información facilitada por los testigos, los agentes localizaron al sospechoso en un inmueble abandonado de la calle San Matías, donde se había atrincherado. Allí desobedeció de forma reiterada las órdenes policiales para que depusiera el arma y lanzó amenazas contra los agentes con frases como «como se acerquen los apuñalo» o «no me cogerán vivo», mientras intentaba impedir el acceso al edificio y buscaba una vía de escape por su interior.

Ante el riesgo que suponía la situación y una vez agotadas las posibilidades de diálogo, los agentes utilizaron un inmovilizador eléctrico, logrando neutralizar al hombre y proceder a su detención. Posteriormente localizaron oculto en el edificio el cuchillo que presuntamente había utilizado durante los hechos.

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Con 28 detenciones anteriores

El arrestado está investigado como presunto autor de los delitos de amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia. Además, según la Policía Nacional, contaba con 28 detenciones anteriores y tenía en vigor dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención y presentación, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias practicadas.