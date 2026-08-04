Grave tras chocar contra la mediana en Gran Canaria

Un hombre resultó herido de gravedad este martes tras sufrir un accidente en la GC-1, en sentido sur y a la altura del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El turismo en el que viajaba colisionó contra la mediana de la autopista alrededor de las 16.27 horas. Como consecuencia del impacto, el ocupante quedó atrapado en el interior del habitáculo y tuvo que ser liberado por los bomberos.

El afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave y, una vez estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los bomberos liberaron al conductor del vehículo

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 recibió una llamada en la que se alertaba de la colisión de un vehículo contra la mediana de la GC-1.

El 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y el servicio de conservación de carreteras.

Los bomberos aseguraron el turismo accidentado y tuvieron que excarcelar a su ocupante, que permanecía atrapado tras el impacto.

Trasladado en estado grave al Hospital Insular

El personal del SUC valoró y atendió al herido en el lugar del accidente. En el momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos graves.

Después de ser estabilizado, fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

No han trascendido más detalles sobre la evolución de su estado.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la GC-1

La Guardia Civil se encargó de regular la circulación en la autopista mientras trabajaban los servicios de emergencia y realizó el atestado correspondiente.

Por su parte, el servicio de conservación de carreteras llevó a cabo las labores de limpieza y habilitación de la vía tras la retirada del vehículo.

Las causas exactas por las que el turismo terminó chocando contra la mediana no han sido detalladas.