Un joven de 17 años, herido grave en un accidente de kitesurf en Famara

Un joven de 17 años resultó herido de gravedad este martes tras sufrir un accidente mientras practicaba kitesurf en la playa de Famara, en el municipio lanzaroteño de Teguise.

El incidente ocurrió alrededor de las 18.34 horas, cuando el deportista sufrió una caída de altura. En el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo cervical de carácter grave.

Tras ser rescatado y estabilizado, fue evacuado en helicóptero medicalizado hasta el aeropuerto de Lanzarote y, desde allí, trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El kitesurfista sufrió una caída de altura

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que un kitesurfista había sufrido una caída en la zona de Famara.

El 112 activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios, entre ellos el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el servicio de salvamento en playas, dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado y la Policía Local.

Rescatado y evacuado hasta los recursos sanitarios

Los efectivos de emergencias y salvamento localizaron al joven y lo trasladaron hasta el punto en el que aguardaban los equipos sanitarios.

El personal del SUC lo valoró y le prestó la primera asistencia. Debido a la gravedad del traumatismo cervical, fue estabilizado antes de iniciar un traslado medicalizado.

Traslado en helicóptero al aeropuerto

El joven fue evacuado en helicóptero desde la zona hasta el aeropuerto de Lanzarote. Allí, una ambulancia continuó el traslado con el equipo médico hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su evolución.

La Policía Local colaboró en la intervención

La Policía Local de Teguise colaboró con el resto de los recursos de emergencia y se encargó de elaborar los informes correspondientes.

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Las circunstancias exactas de la caída no han sido detalladas.