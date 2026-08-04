Un niño de dos años, víctima de un presunto maltrato en un restaurante de Canarias

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre y una mujer por el presunto maltrato a su hijo de dos años en un restaurante de Santa Cruz de Tenerife. La intervención comenzó después de que varios trabajadores del establecimiento alertaran de lo que estaba ocurriendo.

Según la versión trasladada por la Policía, el padre habría golpeado y zarandeado al niño y, en varias ocasiones, le habría cubierto con la mano la boca y la nariz durante periodos prolongados para que dejara de llorar.

La madre, siempre según la investigación, no habría intentado impedir esa conducta y aparentemente habría animado al hombre a actuar de esa manera.

Los trabajadores del restaurante dieron la voz de alarma

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando la pareja acudió a un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife acompañada por el menor.

Fueron los empleados del local quienes comunicaron lo sucedido. Sus declaraciones resultaron clave para reconstruir el episodio e iniciar las comprobaciones policiales.

Según esos testimonios, el padre habría sometido al niño a distintos actos violentos en presencia de otras personas. Los trabajadores relataron que lo golpeó, lo zarandeó y le tapó la boca y la nariz para impedir que siguiera llorando.

La Policía Nacional atribuye a ambos progenitores, de forma provisional, un presunto delito de malos tratos.

La madre habría animado al padre a continuar

La investigación no se centra únicamente en la actuación del hombre. De acuerdo con la información policial, la madre no habría tratado de frenar los hechos.

Los agentes sostienen que, aparentemente, la mujer incluso habría alentado al padre para que continuara con esa conducta.

Este aspecto fue incorporado a las diligencias abiertas tras el aviso recibido desde el restaurante.

La investigación conectó Tenerife y Murcia

Después de recibir la alerta, la Policía Nacional inició una investigación para identificar a los presuntos responsables.

Las pesquisas permitieron determinar que la pareja residía habitualmente en Murcia, aunque los hechos habían ocurrido en Tenerife.

La colaboración entre el grupo de menores de la Policía Nacional en Tenerife y sus homólogos en Murcia resultó necesaria para localizar y detener a los investigados.

El padre fue arrestado el 20 de julio y la madre un día después, el 21 de julio, ambos en la isla.

Ambos fueron puestos a disposición judicial

Tras las detenciones, los dos progenitores quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del menor ni sobre las medidas de protección adoptadas después de la intervención.

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Los hechos continúan sujetos a investigación y deberán ser esclarecidos judicialmente. Hasta que exista una resolución firme, las responsabilidades atribuidas a los detenidos tienen carácter presunto.