La Policía busca a un delincuente reclamado por la justicia que se dio a la fuga en Las Terrazas

La Policía Nacional busca en la tarde de este martes en la playa de Bocabarranco, junto al centro comercial Las Terrazas, a un delincuente al que le consta una reclamación judicial vigente emitida por un órgano judicial de Canarias.

Los agentes lo pararon en las inmediaciones del recinto, que colinda con los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, y le pidieron que se identificara. Sin embargo, el sospechoso consiguió escapar del lugar y darse a la fuga de una forma que no ha trascendido hasta el momento.

Tras lo ocurrido, se ha reforzado la vigilancia y la seguridad en el entorno del centro comercial y de la cala cercana con seis coches de la Policía Nacional y dos de la Policía Judicial.

Rastreos en la zona

Además, actúan en la zona los componentes de la Unidad Canina del cuerpo policial, que buscan por los alrededores cualquier rastro del varón fugado que les permita dar con su paradero.