Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras
Los socorristas sacaron al varón del agua en parada respiratoria y los servicios de emergencias actúan en el lugar para intentar revertir la situación
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Los servicios de emergencias intervienen en la tarde de este martes en un posible ahogamiento en la playa de Las Canteras, a la altura de La Puntilla. Los socorristas sacaron del agua a un varón en situación de parada respiratoria.
Los intervinientes realizan en estos momentos las maniobras necesarias para intentar estabilizar al bañista, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
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