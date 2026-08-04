Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras

Los servicios de emergencias intervienen en la tarde de este martes en un posible ahogamiento en la playa de Las Canteras, a la altura de La Puntilla. Los socorristas sacaron del agua a un varón en situación de parada respiratoria.

Los intervinientes realizan en estos momentos las maniobras necesarias para intentar estabilizar al bañista, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).