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Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras

Los socorristas sacaron al varón del agua en parada respiratoria y los servicios de emergencias actúan en el lugar para intentar revertir la situación

Bañistas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado 2 de agosto de 2026 en plena ola de calor

Bañistas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado 2 de agosto de 2026 en plena ola de calor / Andrés Cruz

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios de emergencias intervienen en la tarde de este martes en un posible ahogamiento en la playa de Las Canteras, a la altura de La Puntilla. Los socorristas sacaron del agua a un varón en situación de parada respiratoria.

Los intervinientes realizan en estos momentos las maniobras necesarias para intentar estabilizar al bañista, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

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Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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