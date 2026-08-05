Dos detenidos en Puerto Rico: el olor a marihuana destapa a uno en busca y captura y otro cae por hurto

La Policía Local de Mogán ha detenido en Puerto Rico a dos hombres en dos actuaciones diferentes. Sobre uno de ellos pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación, mientras que el segundo fue arrestado por el presunto hurto de varios productos en un supermercado.

La primera intervención tuvo lugar alrededor de las 21.30 horas del domingo 2 de agosto, durante un dispositivo estático de control de vehículos en la avenida Las Palmeras de Puerto Rico.

Los agentes dieron el alto a una furgoneta de cuyo interior procedía un fuerte olor a marihuana, circunstancia que motivó la inspección del vehículo y la identificación de sus ocupantes.

Al comprobar sus identidades a través de las bases de datos policiales, los efectivos verificaron que sobre uno de ellos pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

El hombre fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Guardia Civil.

Detenido tras un presunto hurto en un supermercado

La segunda actuación se produjo después de las 12.30 horas del lunes 3 de agosto, cuando la sala operativa de la Policía Local recibió un aviso por un presunto hurto en un supermercado situado en las inmediaciones de la playa de Puerto Rico.

Un agente de la Unidad de Tráfico fue requerido por el conductor de un vehículo de reparto, quien informó de que dos individuos se encontraban en una parada de guaguas cercana y de que uno de ellos acababa de abandonar el establecimiento después de sustraer varios productos.

Varias unidades policiales se desplazaron hasta el lugar y localizaron a las dos personas. Una de ellas coincidía plenamente con la descripción facilitada por el testigo y por el personal del supermercado.

Los agentes inspeccionaron la bolsa que portaba el sospechoso y recuperaron diversos artículos, entre ellos varias botellas de bebidas alcohólicas. El responsable del establecimiento reconoció los productos como pertenecientes al supermercado.

Los efectos sustraídos fueron devueltos y se instruyeron diligencias por un presunto delito leve de hurto, que fueron remitidas a la Guardia Civil para continuar con el procedimiento.

La Policía Local de Mogán señala que ambas intervenciones forman parte del trabajo preventivo y de seguridad ciudadana que desarrolla de manera permanente en las zonas de mayor afluencia del municipio.