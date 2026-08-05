Encuentran el cadáver de una persona de avanzada edad en la playa de Arinaga
El fallecido, que carece de documentación, no presenta signos de violencia y será la autopsia la que determine la causa de la muerte
El cadáver de un hombre de avanzada edad ha aparecido flotando en la playa de Arinaga, en Agüimes, en la mañana de este miércoles. El cuerpo no presenta signos externos de violencia, aunque será la autopsia la que determine con exactitud la causa del fallecimiento.
Unos testigos presentes en la cala observaron cómo un varón flotaba sin vida en el agua y dieron aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 en torno a las 12.42 horas. En ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.
Acudieron hasta la zona agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judicial para rescatar el cadáver y custodiarlo hasta la arena. En las diligencias practicadas comprobaron que el fallecido carecía de documentación para poder determinar su identidad y dar aviso a sus familiares.
A la espera de la autopsia
Ahora, los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán llevar a cabo la autopsia para confirmar la identidad y la edad del varón, así como averiguar los motivos del deceso.
Una de las posibilidades que se baraja, debido a que el hombre fue hallado en el agua, es que se tratase de un bañista que se habría adentrado en el mar y habría sufrido un ahogamiento.
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