Una guagua queda atravesada entre Ojos de Garza y El Goro tras un grave accidente

Una guagua ha quedado atravesada en la carretera vieja que comunica Ojos de Garza con El Goro, en el municipio grancanario de Telde, después de verse implicada este miércoles en un grave accidente de tráfico.

Las primeras imágenes del lugar muestran el vehículo ocupando gran parte de la calzada y una importante cola de coches detenidos en la vía.

Los afectados están siendo trasladados con escolta policial a los hospitales universitarios Insular de Gran Canaria y Doctor Negrín con el objetivo de agilizar la llegada de las ambulancias.

Ante la gravedad de la emergencia, una ambulancia sanitarizada ha pasado a funcionar como medicalizada tras incorporar al personal del vehículo de intervención rápida.

Se solicita a los conductores que faciliten el paso de los recursos de emergencia y mantengan despejados los accesos a ambos centros hospitalarios.

Por el momento, no ha trascendido el número exacto de afectados ni las circunstancias en las que se produjo el accidente. Tampoco se ha facilitado todavía un balance oficial completo del dispositivo desplegado.