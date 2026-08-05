Incendio en un edificio de cinco plantas en Arrecife tras originarse el fuego en la cocina de una vivienda

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han intervenido en la mañana de este miércoles, 5 de agosto, en un incendio declarado en una vivienda de un edificio de cinco plantas en Arrecife, según el aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias al consorcio.

El aviso fue recibido a las 08:21 horas y alertaba de un fuego en un piso situado en la calle Doctor Ruperto González Negrín, número 14, en pleno centro de la capital de Lanzarote. El inmueble afectado se encuentra en la segunda planta de un edificio residencial de cinco alturas.

De acuerdo con los primeros datos comunicados por el CECOES, el incendio se inició en la cocina de la vivienda y posteriormente se extendió al salón, lo que hizo necesaria la movilización de los recursos de emergencia.

No había personas en el interior de la vivienda

La información disponible en el momento del aviso indica que no había nadie dentro del piso cuando comenzó el incendio, por lo que inicialmente no constaban personas afectadas.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el alcance de los daños materiales ni sobre las posibles causas que originaron el incendio.

Las autoridades continúan recopilando información sobre el incidente, mientras los servicios de emergencia realizan las actuaciones correspondientes para garantizar la seguridad del edificio y esclarecer el origen del fuego.