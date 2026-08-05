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Muere el hombre que chocó contra una mediana en Vecindario

El siniestro ocurrió en la GC-1 a la altura de Vecindario, donde el conductor quedó atrapado y fue posteriormente trasladado al hospital

Imagen de archivo de la GC-1

Imagen de archivo de la GC-1 / La Provincia

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Bruno Betancor

El hombre que sufrió un accidente este martes en la GC-1 tras chocar contra la mediana a la altura de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, ha fallecido en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria como consecuencia de las lesiones.

El turismo en el que viajaba colisionó contra la mediana de la autopista alrededor de las 16.27 horas. Tras el impacto, el ocupante quedó atrapado en el interior del habitáculo y tuvo que ser liberado posteriormente por los bomberos.

El afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave y, una vez estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 recibió una llamada en la que se alertaba de la colisión del vehículo contra la mediana de la GC-1. La Guardia Civil se encargó de regular la circulación en la autopista mientras trabajaban los servicios de emergencia y realizó el atestado correspondiente.

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Finalmente, el implicado en el siniestro falleció horas después en el centro hospitalario.

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