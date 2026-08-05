Muere el hombre que chocó contra una mediana en Vecindario
El siniestro ocurrió en la GC-1 a la altura de Vecindario, donde el conductor quedó atrapado y fue posteriormente trasladado al hospital
El hombre que sufrió un accidente este martes en la GC-1 tras chocar contra la mediana a la altura de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, ha fallecido en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria como consecuencia de las lesiones.
El turismo en el que viajaba colisionó contra la mediana de la autopista alrededor de las 16.27 horas. Tras el impacto, el ocupante quedó atrapado en el interior del habitáculo y tuvo que ser liberado posteriormente por los bomberos.
El afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave y, una vez estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 recibió una llamada en la que se alertaba de la colisión del vehículo contra la mediana de la GC-1. La Guardia Civil se encargó de regular la circulación en la autopista mientras trabajaban los servicios de emergencia y realizó el atestado correspondiente.
Finalmente, el implicado en el siniestro falleció horas después en el centro hospitalario.
- Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
- El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
- Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
- Un niño de dos años, víctima de un presunto maltrato en un restaurante de Canarias
- La Policía busca a un delincuente reclamado por la justicia que se dio a la fuga en Las Terrazas
- Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
- Un juez cambia las normas de la Ley de Propiedad Horizontal: permitida la instalación de los aparatos del aire acondicionado en la fachada del edificio en estos casos
- Vi a la perra y dije: es mi perra': Cristina cuenta la respuesta que recibió del entorno de Chenoa